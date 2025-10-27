5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

© Steam

Misery

Шутер от первого лица, вдохновленный Stalker и Lethal Company, а также одноименным модом к Call of Pripyat. В Misery игроки берут на себя роли солдат, которым поручено охранять «секретный исследовательский институт» в вымышленной восточно-европейской стране. Но, естественно, все идет не по плану: взрыв ядерной бомбы превращает территорию в зону отчуждения, где игроки вынуждены искать артефакты.

© Steam

Hyperbeat

Hyperbeat — ритм-игра полигональном, ретро-футуристическом стиле. Игрок — рыцарь, прибывший в неоновое убежище, чтобы достичь совершенства. Hyperbeat не только рассказывает историю целого ансамбля персонажей, но и позволяет кастомизировать модели, а также поддерживает интеграцию мастерской Steam для загрузки оригинальной музыки. Хотя саундтрек, написанный специально для игры, отлично ложится на геймплей и визуал.

© Steam

Splintered

Из раннего доступа вышла Splintered — JRPG, вдохновленная проектами 8-битной эпохи. Хотя технически это не roguelite, процедурная генерация и рандом лежат в сердце игры: то, что начинается как довольно традиционное пиксельное приключение, осложняется способностью антагонистов «раскалывать» мир. От этого даже характеристики и способности врагов хаотично рандомизируются. Идея любопытная, но для того, чтобы разобраться в геймплее, нужно быть большим знатоком старых JRPG.

© Steam

The Bench

Комедийная история о старике, который любит сидеть на скамейке. У игрока есть трость, много хлеба и безмерная любовь к голубям: они даже помогают решать головоломки и подшучивать над другими обитателями парка. Ну и, конечно же, в The Bench можно рыбачить.

© Steam

The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles

Маленький dungeon-crawler для обеденного перерыва, у которого есть ряд собственных интересных идей. Наиболее очевидная — боевая система, которая умело привносит рефлексы и динамику в пошаговые бои. Кроме того, The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles отличается читаемостью информации в жанре, который известен своей «непроходимостью».