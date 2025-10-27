Создатели TikTok начали разработку конкурента Steam под названием GameTop

Компания ByteDance, владелец TikTok, работает над собственной платформой цифровой дистрибуции игр под названием GameTop.

Судя по данным ITHome, сервис разрабатывается как прямой конкурент Steam и будет ориентирован на международные рынки.

Вакансии, размещённые ByteDance, указывают, что GameTop станет полноценной экосистемой с профилями пользователей, наградами, очками, социальными функциями и инструментами для создателей на базе ИИ.

Платформа позволит публиковать и распространять игры, а также взаимодействовать с сообществом — по аналогии с тем, как это реализовано в Steam и Epic Games Store.

Проект курирует новое руководство игрового направления ByteDance, которое сосредоточилось на эффективности и собственных издательских инициативах. Таким образом, GameTop должен стать основой стратегии компании по выходу на глобальный рынок ПК-гейминга.