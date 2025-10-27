AMD расширит линейку Zen 4

Похоже, AMD не собирается завершать выпуск процессоров на архитектуре Zen 4 и готовит новое бюджетное решение с технологией 3D V-Cache.

В базе британского дистрибьютора West Coast заметили процессор Ryzen 5 7500X3D, сведения о котором опубликовал инсайдер @momomo_us. Согласно утечке, новинка получит код 100-000001904 и станет младшей версией Ryzen 5 7600X3D.

Хотя характеристики пока не подтверждены, ожидается, что это будет 6-ядерный 12-поточный чип с 96 МБ кеша L3 (32+64 МБ) и немного сниженной частотой по сравнению со старшей моделью.

Ryzen 5 7500X3D станет самым доступным представителем серии X3D и может быть представлен на CES 2026 вместе с новыми Ryzen 9850X3D и 9950X3D.

Благодаря 3D V-Cache, даже бюджетный вариант обещает высокую производительность в играх, что позволит AMD укрепить позиции в среднем ценовом сегменте.