Энтузиаст протестировал MacBook Pro M5 на ААА-играх

Блогер Эндрю Цай протестировал новый MacBook Pro с чипом Apple M5 в популярных ААА-играх, включая Cyberpunk 2077, Baldur’s Gate 3 и Dota 2.

Часть проектов запускалась нативно, а часть — через слой совместимости CrossOver. Результаты оказались впечатляющими: большинство игр в 1080p демонстрировали стабильный фреймрейт выше 30 fps, а некоторые — свыше 60 fps.

Например, Shadow of the Tomb Raider выдала 61 fps, Dota 2 — до 110 fps, а Cyberpunk 2077 на настройках Ultra с MetalFX Quality показала 38 fps. Даже Elden Ring, запущенная через CrossOver, выдавала до 60 fps.

По итогам тестов, MacBook Pro M5 оказался примерно вдвое производительнее прошлогоднего MacBook Air с чипом M4.

Энтузиаст отметил, что это первый Mac, на котором можно комфортно играть в большинство современных тайтлов без лагов и перегрева.