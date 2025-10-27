Пользователь Reddit показал эталонную RTX 5080 от самой NVIDIA в белом цвете

Пользователь Reddit с ником comradelochenko представил уникальную модификацию видеокарты RTX 5080 Founders Edition, перекрасив ее в белый цвет.

© Ferra.ru

Эталонные модели NVIDIA традиционно выпускаются только в черном исполнении, поэтому энтузиаст решил адаптировать карту под полностью белую сборку ПК.

Он аккуратно разобрал видеокарту и покрыл элементы матовым покрытием Duracoat, которое обычно используется для оружия. В белый цвет были окрашены не только кожух и вентиляторы, но и ребра радиатора.

Кроме того, пользователь заменил термоинтерфейс на Honeywell PTM7950 с фазовым переходом, улучшив охлаждение.

© Reddit

© Reddit

Результат вызвал восхищение у участников сообщества: белая RTX 5080 гармонично вписалась в сборку и сохранила заводской стиль.

По словам автора, вдохновением послужили похожие проекты с модифицированными RTX 4090 и RTX 4080, ранее опубликованные другими энтузиастами на Reddit.