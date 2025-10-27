Будущая консоль Xbox окажет значительное влияние на игровую индустрию

Будущая консоль Xbox может стать гибридным устройством, сочетающим в себе функции ПК и консоли, что окажет значительное влияние на игровую индустрию. Об этом в разных подкастах рассказали руководители компании: президент Microsoft Gaming Фил Спенсер и президент Xbox Сара Бонд.

Конкретные данные они не раскрыли, но намекнуди на разработку премиального устройства с передовыми технологиями. Одной из интересных новинок может быть Xbox Ally X — портативный игровой ПК на базе Windows 11 с пользовательским интерфейсом Xbox. По словам Спенсера, это указывает на то, что консоли следующего поколения будут ближе к ПК, чем традиционные игровые приставки.

Хотя консоли традиционно ценятся за простоту и отсутствие необходимости в дополнительных устройствах, интеграция возможностей ПК предоставит игрокам больше гибкости и выбора. Microsoft может предложить расширенные возможности для моддинга и доступ к более широкому спектру игр, что сделает платформу привлекательной для широкой аудитории.

Важно отметить, что физические носители, такие как диски, вероятно, останутся доступными для пользователей. Однако решение о покупке новой консоли будет зависеть от ожиданий игроков относительно доступности игр и качества пользовательского опыта.