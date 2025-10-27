MSI представила мини-ПК Cubi 5 с «исключительной производительностью»

Компания MSI, производитель компьютеров и периферии, представила мини-ПК Cubi 5 1M — компактный и мощный офисный компьютер, работает в корпусе объемом 0,83 литра. Об этом со ссылкой на материалы MSI сообщает отраслевой портал TechPowerUp.

Этот мини-ПК оснащён процессором Intel Core 7, обеспчивающим высокую — как заявлено, «исключительную производительность», — позволяя легко справляться с многозадачностью и профессиональными задачами. Система отличается тихой работой и экономичностью.

Cubi 5 1M поддерживает подключение до трёх мониторов через Thunderbolt 4, HDMI и DisplayPort. Для быстрого сетевого подключения предусмотрены два порта LAN: 2,5G и 1G.

Этот мини-ПК создан для современных рабочих мест. Он имеет крепление VESA и дополнительный внешний выключатель питания. Устройство можно интегрировать в рабочую среду, подключая его к выбранным мониторам MSI через MSI Power Link. MSI Power Meter позволяет эффективно управлять энергопотреблением, обеспечивая экономию ресурсов и точный контроль затрат.

Cubi 5 1M подходит для офисов, цифровых вывесок, розничной торговли, образовательных учреждений и домашнего использования. Также сказано об универсальности этого мини-ПК, поскольку устройство сочетает высокую производительность и компактность, что подходит для решения различных задач.