Авторы ремейка «Готики» обновили боевую систему игры

Журналисты издания CD-Action поиграли в демо-версию предстоящего ремейка «Готики». Они рассказали о проработанной боевой системе проекта.

Так, в игре пользователи смогут объединять атаки в цепочку комбо. Всё потому, что левая кнопка мыши отвечает за движение влево, а правая, соответственно, вправо. Журналисты отмечают, что игре всё ещё не хватает ритмичности, но разработчики продолжают улучшать боевую систему.

Авторы также изменили в «Готике» анимацию механик боя, сделав её более естественной. Кроме того, в игре есть система парирования, которое понадобится для победы в битвах с тяжёлыми противниками. Поигравшие в демо-версию рассказали, что авторы уделили больше внимание проработке оружия: мечи, арбалеты и топоры ощущаются по-разному.

Релиз Gothic 1 Remake состоится в начале 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Новая игра станет полноценным ремейком — разработчики переписали и переозвучили многие диалоги из оригинальной RPG. В проекте персонажи будут соблюдать настоящий ежедневный график — вставать с утра, заниматься выполнением различных заданий посреди дня и засыпать вечером. Разработчики попытались сделать мир игры максимально живым, доработав искусственный интеллект.