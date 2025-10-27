Каким получился «Астральный предел» в Genshin Impact

Всё ещё перспективно, но пока слишком сыро.

В эту среду в Genshin Impact вышло одно из самых ожидаемых обновлений за последнее время. Помимо нового персонажа Нефер и продолжения сюжета, свежая версия добавила в клиент игры «Астральный предел».

Новый проект адаптирует в «Геншине» что-то похожее на Roblox: пользователи сами смогут создавать уровни с помощью ресурсов HoYoverse. Для одних «Предел» — сотни самых разных режимов и куча нового контента, для других — возможность реализовать свои таланты и даже заработать на своих кастомках.

В сообществе ждали апдейт с большим воодушевлением. Мы проверили, что получилось на деле.

Красивая обёртка

На первый взгляд «Астральный предел» выглядит отлично. Правда, отдельный клиент под него делать не стали — чтобы поиграть, придётся качать весь Genshin Impact. Но доступ к кастомкам открывается почти сразу, примерно через 20 минут после начала прохождения.

Двух персонажей можно создать с нуля, хотя вариантов для кастомизации на старте не очень много (почему так — чуть позже). Женского и мужского манекена нужно настраивать отдельно и менять в любой момент.

После этого игрок попадает в общее лобби, которое вмещает до 20 игроков. На третьем уровне (примерно час активной игры) можно создать и украсить свой собственный зал — открытый, для друзей или только для себя.

В таких хабах можно общаться, искать друзей и готовиться к пределам: так называют созданные другими игроками кастомки. Каких-то других задач у лобби нет — однако этого и не требуется.

Бонусом ко всему идёт прокачка: выполняя задания, игроки могут открывать новые предметы одежды. Правда, лишь самые обычные: к более ярким и привлекательным привязана система монетизации.

Как и в обычном Genshin Impact, самое лучшее можно получить за «крутки»: каждый патч в гача-системе будут появляться новые костюмы. Сейчас, например, в баннере доступна ведьмачья одежда на Хэллоуин.

На игровой процесс донатные костюмы никак не влияют, но бесплатно лучшие костюмы не получить. Насколько такая монетизация агрессивна — каждый решает для себя сам.

Переодеть своего персонажа можно так через боевой пропуск (если есть обычный баттл-пасс в Genshin Impact, он будет и в «Пределе»), а также за различные ресурсы.

За повышение уровня, ежедневные и еженедельные задания можно также получать эмоции, смайлики для общения и мебель для украшения своего зала.

Внешне всё это выглядит красиво и удобно, даже превосходя Roblox. Над «Астральным пределом» по-настоящему постарались, хотя и о заработке авторы Genshin не забывают. Во время анонса на прямой трансляции бо́льшую часть времени посвятили именно платным костюмам и боевому пропуску — но в самой игре упор на донат почти незаметен.

Контент пока не завезли

Однако главное в таких играх — сами режимы. В конце концов, в Roblox или в раздел кастомных режимов в Dota 2 заходят не похвалиться крутыми скинами и пообщаться в чате, а поиграть.

С этим у «Астрального предела» проблемы. В трейлере HoYoverse показали аналоги Dota 2, Overwatch, Stradey Valley, Rematch, Fall Guys, Bomberman, Unrailed и других популярных игр. Ожидалось, что к ним прибавятся крутые режимы от пользователей: ещё до релиза они показали, как перенести в «Геншин» Counter-Strike, боевые форматы, tower-defense и многое другое.

Но в первый день запуска «Предела» в Genshin Impact интересных уровней почти не оказалось. Игрокам доступны более 100 кастомок, однако бо́льшая часть из них — не более чем перспективные заготовки. Например, так называемых «шутеров» (со стрельбой из лука) всего два, и оба — тестовые aim-карты.

Ни сюжетных приключений, ни MOBA-игр, ни глобальных карт «как в Roblox» тут нет. Пока нет — игрокам точно потребуется время, чтобы самим создать крутые кастомки. Но разработчикам не помешало бы самим показать, какими интересными и разнообразными могут быть «пределы».

Тем более что попытки явно были. В Genshin Impact уже можно поиграть в прятки, футбол со способностями, опробовать себя в роли садовника и постараться выжить на острове (даже катсцену с крушением воздушного шара завезли!). Режимы переведены, хорошо оформлены — однако их единицы, и даже на таких картах контента хватает максимум на один-два часа.

То, что успели сделать пользователи, выглядит слишком сыро. Большинство карт не переведены ни на русский, ни на английский. На уровнях десятками спавнятся баги, а после первого прохождения не возникает желания остаться.

Да, есть простые дуэли, аналог Buckshot Roulette, рогалики и многое другое. Всё выглядит перспективно, но до полноценных форматов почти всем из них очень далеко.

После нескольких часов весь контент в «Астральном пределе» заканчивается, даже если стараться его искать. С друзьями это время можно растянуть на день, два или три — но пока это очень далеко от того, чтобы активные игроки «жили» в Genshin Impact, как этого хотели разработчики и сами фанаты.

Хорошая среда для создателей

Что касается режима для авторов, широкий инструментарий открыт уже сейчас. Сделать свой уровень может любой желающий, и разработчики постарались сделать это интересным и доступным. Помимо самого редактора, есть «Академия авторов» — там в наличии инструкции, гайды, видео и форум для разработчиков «пределов».

В игровой области можно размещать и анимировать NPC и игровых монстров, здания и другие объекты. HoYoverse обещали возможности создавать катсцены на движке игры, сюжетные арки и самые разные типы геймплея. Со стороны человека, бегло знакомого с программированием, этого более чем достаточно.

Точный ответ смогут дать опытные разработчики и авторы идей. Безусловно, платформа имеет свои ограничения, однако насколько жёсткие эти рамки, можно будет понять только спустя несколько недель или даже месяцев.

Что будет дальше

Для широкой аудитории «Астральный предел» стал если не провалом, то серьёзной неудачей. Многие заходят на платформу, разочаровываются и уходят. Вернуть их будет непросто.

Создателям Genshin Impact и уровней «Предела» предстоит ещё много работы, но в процессе важно сохранить аудиторию. У HoYoverse на режим большие планы — обещают программу поощрения авторов (пока у них нет возможности самим монетизировать свой контент) и награды для игроков.

Однако следующее большое обновление выйдет только с новой версией игры «Луна III» в начале декабря, остальные — уже в 2026 году. Ближайшие полтора месяца поддержка активности в «Астральном пределе» будет главной задачей сообщества.

Может случиться так, что когда песочница мечты игрока в «Геншин» будет готова, то она окажется никому не нужна.