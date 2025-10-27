ИИ-помощник геймерам Microsoft раскритиковали за низкую приватность

Новая функция Microsoft Gaming Copilot, задуманная как умный помощник для игроков, столкнулась с критикой. Игроки жалуются на возможные проблемы с приватностью и падение производительности игр.

Пользователь ResetEra заметил, что Copilot сканирует скриншоты игрового процесса с помощью OCR (техники распознавания текста) и отправляет данные на серверы Microsoft. Опция «Model training on text» (часть данных может использоваться для обучения ИИ) включена по умолчанию. Microsoft заявила, что её можно выключить в настройках приватности, но детали о том, что обрабатывается локально, а что в облаке, не раскрыты.

Кроме того, тестировщики отмечают снижение FPS — в некоторых играх падение достигало 4−9 кадров в секунду, так как Copilot работает через Microsoft Edge в фоне. На мощных ПК это, правда, почти незаметно.