Intel подтвердила, что в 2026 году выпустит новое поколение Nova Lake

Intel официально подтвердила, что в 2026 году выпустит новое поколение ПК-процессоров Nova Lake. Чем сможет похвастаться серия — в материале.

Сначала, в начале 2026 года, выйдет обновлённая серия Core Ultra 200S Plus (Arrow Lake Refresh), а следом — Nova Lake во второй половине года. Новая линейка получит до 52 ядер, встроенную графику Xe3 и будет использовать новый разъём LGA 1954. Intel обещает также улучшенную архитектуру и программные оптимизации.

Перед Nova Lake компания представит мобильные процессоры Panther Lake, первые из которых выйдут уже к концу этого года. Они будут производиться по передовому техпроцессу Intel 18A и получат новые ядра Cougar Cove и Darkmont и ту же графику Xe3.

В дорожной карте Intel также указаны новые серверные и профессиональные процессоры:

Diamond Rapids (в конце 2025 — начале 2026 года) Xeon 6 Plus Clearwater Forest (в середине 2026-го) Coral Rapids (ожидаемый ближе к 2028−2029 годам).