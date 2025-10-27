Yuga Labs и Amazon запустят метавселенную типа Roblox и Fortnite

Компания Yuga Labs, создавшая NFT-коллекцию Bored Ape Yacht Club (BAYC), объявила о запуске своей метавселенной Otherside 12 ноября. Этот шаг рассматривается как крупнейшая попытка студии возродить интерес к NFT через создание масштабного виртуального мира, разработка которого началась после привлечения $450 млн в 2022 году. Об этом сообщает издание The Tech Buzz (TTB).

Otherside позиционируется как крипто-ориентированная альтернатива популярным платформам вроде Roblox и Fortnite. Пользователи смогут использовать свои NFT в качестве 3D-аватаров для исследования как официального контента Yuga Labs, так и материалов, созданных сообществом. Ключевое отличие от традиционных игр заключается в том, что игроки могут владеть, торговать и перемещать цифровые активы между различными игровыми средами.

Для обеспечения широкого доступа, несмотря на крипто-основу, Yuga Labs предлагает возможность присоединиться к платформе через обычный браузер с использованием электронной почты, без обязательного подключения криптовалютного кошелька.

В стартовую линейку войдут тематический социальный мир The Swamp, центральный хаб Nexus и несколько игр, включая шутер Bathroom Blitz и зомби-выживание Otherside Outbreak. Пользователи также смогут создавать социальные аудиокомнаты, схожие с Clubhouse.

Стратегия монетизации сосредоточена на продаже аватаров через новую систему Voyager. Yuga Labs заключила партнерство с Amazon для создания брендированных аватаров Boximus, основанных на дизайне коробок Amazon, которые будут продаваться непосредственно на сайте одноименного маркетплейса. Эти цифровые скины, как и любые другие приобретенные аватары, могут быть перепроданы игроками благодаря блокчейн-основе.

При этом TTB отмечает, что первые впечатления от ранних показов Otherside указывают на проблемы, с которыми сталкивались другие метавселенные. Тестовые сессии показали, что социальное пространство The Swamp было в значительной степени пустым и обладало ограниченной интерактивностью, что вызывает опасения по поводу привлекательности платформы без убедительных игровых механик.

