Electronic Arts объявила о партнерстве со Stability AI

Electronic Arts объявила о партнёрстве со Stability AI, что развивает генератор изображений Stable Diffusion. Вместе они будут разрабатывать новые ИИ-модели, инструменты и рабочие процессы для ускорения создания игр.

По словам Стива Кестелла, главы технического отдела EA SPORTS, это «умные кисти» дадут художникам “больше свободы для самовыражения”. В первую очередь новые инструменты будут создавать текстуры и игровые объекты. ИИ поможет генерировать материалы с точной цветопередачей и освещением для любого окружения, а также предварительно визуализировать целые 3D-сцены по заданным промтам.

Для EA партнёрство может помочь и с финансовой стороной: компания находится в процессе приватизации и скоро будет иметь миллиарды долгов. Использование ИИ для оптимизации процессов и снижения затрат, как пишут СМИ, может стать одним из способов справиться с переходом.