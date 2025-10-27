В Японии представили магнитную ретро-консоль Mobile BOY с функцией пауэрбанка

На японской краудфандинговой платформе Campfire стартовал сбор средств на устройство Mobile BOY — портативную игровую консоль, совмещенную с внешним аккумулятором MagSafe для iPhone. Об этом сообщает Rozetked.

© Газета.Ru

Разработчиком устройства является компания Oscar Japan, позиционирующая продукт как способ совместить зарядку смартфона с игровым процессом. Новинка выполнена в дизайне, отсылающем к классическим портативным консолям Nintendo Game Boy: устройство оснащено традиционным D-pad и набором физических кнопок. Какие игры встроены в устройство, не уточняется.

Mobile BOY получил 3,5-дюймовый дисплей с разрешением 640х480 пикселей, аккумулятор емкостью 5000 мАч с функцией обходной зарядки, от которого беспроводным способом можно заряжать смартфон, стереодинамики и слот для карт microSD.

Поставка первых экземпляров запланирована на декабрь. Розничная цена продукта составит 8960 йен (около 4,7 тыс. руб.). Консоль будет доступна в черной, розовой и серебристой расцветках. Планируется ли выпуск пауэрбанка за пределами Японии, не уточняется.

Ранее сообщалось, что новый MacBook оказался вдвое мощнее в играх, чем предшественник.