В Китае представили стандарт UBIOS для замены BIOS и UEFI

В Китае представили новый стандарт прошивки материнских плат — UBIOS (Unified Basic Input/Output System). Он создаётся как замена BIOS и UEFI. UBIOS разработан 13 китайскими компаниями, включая Huawei, CESI и Kunlun Tech. Стандарт создавался с нуля на основе старого BIOS, без использования UEFI, чтобы избежать «раздутости» и сложности существующей системы.

Главные преимущества UBIOS: поддержка нескольких процессоров на одной плате, работа с разными архитектурами CPU (ARM, RISC-V, LoongArch) и новые возможности для гибридных вычислений.

UBIOS станет темой обсуждения на конференции Global Computing Conference в Шэньчжэне в ноябре. Эксперты отмечают, что стандарт может существенно укрепить китайскую экосистему компьютеров и серверов. Однако пока непонятно, станет ли UBIOS популярным за пределами Поднебесной.