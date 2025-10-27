Halo Studios представила Halo: Campaign Evolved — полное обновление классики Halo: Combat Evolved, вышедшей в 2001 году. Игра полностью создана заново на движке Unreal Engine 5 и выйдет в 2026 году на Xbox Series X/S, ПК и впервые — на PlayStation 5.

© Ferra.ru

Разработчики обещают современную графику в 4K, новые виды оружия и техники, переработанные кат-сцены и озвучку с участием оригинальных актёров. Кампания теперь поддерживает онлайн-кооператив до четырёх игроков с кроссплеем между всеми платформами и совместным прогрессом.

В игре появятся три новых миссии-пролога. Также можно будет спринтовать, прицеливаться с любого оружия и захватывать технику врагов.

© Halo Studios

Все модели, звуки и эффекты переработаны с нуля. В игре будет множество специальных модификаторов, усложняющих прохождение для особо искушенного геймера.

Правда, Halo: Campaign Evolved сосредоточена исключительно на сюжетной кампании — многопользовательского режима не будет. Игра выйдет сразу в Game Pass.