Для Battlefield 6 выйдет первый патч — с улучшением движений, видимости и оружий

Компания Electronic Arts раскрыла детали предстоящего крупного патча для Battlefield 6. Обновление выйдет на всех платформах 28 октября. Более подробный список изменений можно посмотреть здесь.

В патче 1.1.1.0 разработчики исправят ряд багов, а также улучшат анимации и механику передвижения. Кроме того, авторы поправят освещение в помещениях и за их пределами. В игре также избавятся от главных проблем, связанных с моделями и картами в режимах Rush, Conquest и Breakhtrough.

Основные изменения в патче 1.1.1.0 для Battlefield 6:

Переработано рассеивание оружия для более точной стрельбы и эффективности стволов на дальних дистанциях.

Изменён звук, добавлены новые звучания пролёта снарядов, разрушения и взрывов.

Улучшено сочетание техники и оружия, а также тактильная обратная связь при взаимодействиях.

Обновлён пользовательский интерфейс, для большей ясности и согласованности, включая индикаторы дополнительного времени и новые маркеры разблокировки оружия.

Устранены проблемы с рассеиванием после бега, а также переработан разброс пуль и баланс оружия.

В день выхода большого патча, в Battlefield 6 стартует первый сезон. В игру добавят две новые карты — Blackwell Fields и Eastwood. Кроме того, в проекте появятся шесть новых стволов, два временных режима и одна изменённая локация. Первая часть обновления станет доступна сразу. Новый контент в игру также добавят 18 ноября и 9 декабря.