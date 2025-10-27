Рынок скинов CS 2 обвалился ровно в два раза

По данным Pricempire, капитализация рынка скинов Counter-Strike 2 снизилась на 49%, что составляет более $ 3 млрд. Причиной резкого падения стали изменения в экономике CS 2, введённые Valve. Теперь пять предметов самой высокой редкости можно объединить в один золотой предмет — нож или перчатки.

© Чемпионат.com

Игроки сразу начали активно использовать новую систему, что спровоцировало массовую перепродажу редких предметов и обвал цен. На торговых площадках началась настоящая паника: те, кто раньше держал коллекционные скины, стали их продавать, чтобы не потерять полностью их стоимость. Эксперты отмечают, что такой шаг Valve полностью изменил динамику рынка.

Кроме того, на сайте Pricempire появилась забавная кнопка Press F to pay respect, которая стала символом ситуации на рынке.