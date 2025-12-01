Почему игровая индустрия по-прежнему страдает от сокращений

Игровая индустрия последние несколько лет переживает не лучшие времена в плане найма и сокращений: тысячи специалистов потеряли работу, и тренды, если верить опросу карьерного агрегатора InGame Job, не идут на поправку. Портал gamesindustry.biz рассказал, что не дает вакансиям в играх нормализоваться.

К репрезентативности добровольного опроса можно выдвинуть резонные претензии; люди, потерявшие карьеры, могут быть более отзывчивыми к подобным опросам, что может создать систематические предвзятости в результатах. Однако годовые сравнения менее восприимчивы к подобным проблемам, и куда более наглядны.

Данные опроса рисуют картину индустрии, в которой, по сравнению с прошлым годом, больше специалистов потеряли работу против своей воли, и меньше людей меняют места трудоустройства по своему желанию. Последний пункт означает, что больше опрошенных предпочитают гарантию рабочего места карьерному росту — это четкий симптом атмосферы неуверенности в будущем.

Те, кто вынуждены заниматься поисками трудоустройства, стоят в невыгодном положении. Несмотря на долгие опасения по поводу недостатка квалифицированных разработчиков, в реальности свободных вакансий гораздо меньше, чем соискателей, что позволило нанимателям снизить оклады новых сотрудников и заморозить рост зарплаты для уже существующего штата.

Почему так получилось? Для начала стоит взглянуть на причины, по которым игровую индустрию накрыла катастрофическая волна закрытий и сокращений. Причины, в основном, финансовые, экзогенной природы — стоимость займов резко возросла после многих лет низких ставок.

Чем выше процентные ставки, тем меньше компании склонны идти на риски — и мало какая индустрия так же уязвима к снижению рисков, как игровая. Цены разработки растут, хотя выручка большинства проектов находится в стагнации. На протяжении многих лет сильный рост аудитории игр маскировал эту проблему, но теперь и рост серьезно замедлился.

Итого получается, что в игровой индустрии не просто правят хиты — игры, не добивающиеся большой популярности, с трудом отбивают затраты на разработку. Раньше, когда крупные издатели чаще шли на риски и займы были дешевыми, многие компании были готовы закидывать деньгами разные проекты и студии, в надежде получить убийцу Fortnite или GTA. Финансовый провал большинства таких проектов считался приемлемым исходом. Но теперь процентные ставки выше, и профили риска сдвинулись, что обнажило шаткий фундамент индустрии.

По идее цикл экономики вновь должен привести игровую индустрию к росту, но ситуация, по сути, сохраняется уже несколько лет. Если темпы увольнений и замедлились, то лишь потому, что большинство студий и так донельзя сокращены — не потому, что условия, приведшие к увольнениям, поменялись. Процентные ставки по-прежнему высоки, рисковать никто по-прежнему не хочет.

Но есть и еще один фактор. Тот факт, что игровая индустрия экспериментирует с генеративными ИИ — открытый секрет, однако взгляды рядовых разработчиков на потенциал искусственного интеллекта порой сильно отличаются от того, чем грезят топ-менеджеры. Первые, как правило, куда более осторожны, иногда даже прохладны в оценках ИИ. Не потому, что нейросети могут лишить их работы — просто они крайне ненадежны, даже в задачах, которые, по задумке, должны легко даваться искусственному интеллекту, вроде генерации кода.

Опасения разработчиков по поводу широкого внедрения ИИ фокусируется на этих ошибках и на вполне реальной вероятности, что беспечное использование искусственного интеллекта приведет к росту трудовой нагрузки — людям придется чинить ошибки ИИ, что сделает лишь хуже. И контролируемые исследования показывают, что нейросети не делают разработку более продуктивной.

Но подобные предостережения, как правило, не всегда находят отклик на высших уровнях индустрии — там, где многих заразили оптимистичные питчи ИИ-компаний, прожигающих деньги инвестором на беспрецедентной скорости. Они мотивированы исключительно ростом продаж, чтобы открыть следующий транш от вкладчиков. Конечно, ИИ-инструменты действительно развиваются, но на данный момент разрыв между тем, что они могут, и тем, что обещают их создатели, слишком велик.

Негативные эффекты погони за ИИ-продуктивностью могут напоминать о себе годами. Игры сегодня разрабатывают циклами, иногда длящимися до пяти лет — значит, студии, сделавшие проигрышные ставки, будут расплачиваться за них гораздо дольше. В то же время, осторожность по части генеративного ИИ может окупиться через 3-4 года. У индустрии есть время проработать политики найма, способные принести максимум выгоды на рынке, где полно опытных, талантливых кадров.