Новый iPad Pro запускает Resident Evil 4 в 120 кадров

Автор YouTube-канала MrMacRight протестировал новый iPad Pro с чипом Apple M5 в ресурсоемких AAA-играх. Несмотря на более жесткие ограничения по энергопотреблению и тепловому пакету по сравнению с MacBook Pro M5, планшет показал хороший результат.

© кадр из игры

Так, iPad Pro обеспечивает стабильные 30 кадров в секунду в порте Resident Evil 4 Remake, а при использовании технологий апскейлинга частота может достигать 60 и даже 120 кадров в секунду. В Death Stranding планшет поддерживает около 30 кадров в секунду на очень высоких настройках и порядка 60 кадров в секунду при снижении параметров детализации и активированном апскейлинге.

Hitman 3 на iPad Pro работает в диапазоне 35–40 кадров в секунду без дополнительных технологий масштабирования изображения, что считается комфортным для прохождения. Assassin's Creed Mirage выдает около 30 кадров в секунду на высоких настройках графики, а Divinity: Original Sin 2 стабильно удерживает примерно 60 кадров в секунду.

В появившемся ранее сравнении MacBook Pro с чипами M4 и M5 новая модель продемонстрировала в некоторых играх вдвое лучший результат.

