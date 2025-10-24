Ghost of Yotei уже обогнала Assassin's Creed Shadow по продажам на PS5

Агентство The Alinea Insight вновь обсудило продажи актуальных видеоигр. На сей раз аналитики сконцентрировались на Ghost of Yotei — продажи эксклюзивного для PlayStation 5 ролевого экшена могли превысить 2,5 миллиона копий с момента выхода 2 октября.

© кадр из игры

Для сравнения агентство приводит показатели Assassin’s Creed Shadows, которая вышла в марте и также отправляет игроков в феодальную Японию. На PlayStation 5 игра Ubisoft продалась тиражом в 2,4 миллиона копий за прошедшее время, согласно аналитикам. При этом её общий тираж на всех платформах мог превысить 4,3 миллиона копий, из которых 26% и 18% приходится на Xbox Series и Steam соответственно.

Официально Sony не сообщала о продажах, но многочисленные отчёты говорят, что у Ghost of Yotei действительно всё хорошо. В Европе игра показала лучший старт среди игр внутренних студий со времён второго «Человека-паука 2», а также новинка ворвалась в месячный топ продаж США всего за пару дней после выхода.

По мнению The Alinea Insight, за стремительные продажи стоит хвалить лояльную аудиторию, покупающую все эксклюзивы PlayStation. Также аудитория японских игроков в Ghost of Yotei оказалась примерно втрое выше, чем в случае с Assassin’s Creed Shadows — разработчики Ghost of Tsushima уже смогли зарекомендовать себя, тогда как Ubisoft столкнулась со скандалами на поприще уважения к традициям Японии.

Аналитики привели интересную статистику. Среди игроков Assassin’s Creed Shadows на PlayStation 5 гораздо меньше тех, кто интересуется эксклюзивами платформы. При этом обе аудитории, включая игроков Ghost of Yotei, активно и почти в равной степени наслаждались новинками 2025 года: от Borderlands 4 и Battlefield 6 до Kingdom Come: Deliverance 2.

Также аналитики считают, что Ghost of Yotei может выйти на PC уже в 2026 году вместе с кооперативным режимом Legends. Это должно ещё больше усилить влияние серии, ведь Ghost of Tsushima до сих пор показывает отличные продажи в Steam.