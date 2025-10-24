В Steam-версию ролевого экшена Enclave добавили озвучку от GamesVoice

Студия GamesVoice сообщила, что их озвучку официально добавили в Steam-версию ролевого экшена Enclave.

© кадр из игры

Оригинальная Enclave вышла в 2003 году, а в 2023-м состоялся релиз ремастера для PS4, Xbox One и Wii. GamesVoice взялись за озвучку, потому что этого очень хотел один из членов студии. В работе поучаствовали известные актёры, включая Сергея Пономарёва и Владислава Коппа. Теперь перевод появился в ролевом приключении официально.

«Вот и ушла целая эпоха, когда мы писали, что „правообладателям такое неинтересно“. Надеемся, этот приятный опыт будет для нас не последним, и прочие наши локализации тоже рано или поздно обретут официальный статус», — отметили в GamesVoice.

Представители студии поблагодарили издателя Topware Interactive, чей представитель связался с ними и всё организовал.