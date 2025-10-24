Игроки Bloodlines 2 на PC «потеряли» сохранения после хотфикса

Игроки Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 на PC «потеряли» сохранения после хотфикса
The Chinese Room выпустила для Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 первый хотфикс, только на PC. Он исправляет проблему, которая, по мнению разработчиков, затрагивает большинство игроков — зависание стартового экрана.
Да, мелочь, но важная. При этом даже такой небольшой хотфикс успел наделать шуму. Главным сюрпризом для всех стало внезапное перемещение папки с файлами сохранений. Судя по комментариям, проблема наблюдается не у всех, но у многих. Причём пострадавшие не сразу поняли, что папка именно «переехала», поэтому предположили худшее.
The Chinese Room признала проблему и обновила описание хотфикса инструкцией, которая должна помочь найти сейв-файлы. К примеру, в Steam они находятся:
SteamLibrary\steamapps\common\Bloodlines 2\Bloodlines2\Saved\SaveGames (если игра запускалась от имени администратора);[Альтернативное имя пользователя]\AppData\Local\Bloodlines 2\Steam\Save (если использовалось переименование).
Файлы необходимо перенести по адресу: [Главное имя пользователя]\AppData\Local\Bloodlines 2\Steam\Save.
Ролевой экшен Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 доступен на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. В России новинка продаётся за 3319 руб.
Bloodlines 2 получила прохладной приём критиков и игроков. А с обзором Игромании можно ознакомиться ниже: