В Space Marine 2 начали тест патча с правками баланса и героическим снаряжением

Разработчики Warhammer 40,000: Space Marine 2 начали тестировать обновление 11.0, выход которого ожидается в ноябре.

В рамках патча в игру добавят новую карту Reclamation, PvE-снаряжение Sanctified Wrath, увеличивающее эффективность в ближнем бою, новые условия на полях боя, а также героические версии оружия и брони. Получить их можно будет за награды.

Баланс также немного поменяли. Топор будет наносить больше урона при ударах сверху, цепному мечу изменили перки, а огнестрельному оружию увеличили урон. Отдельно разработчики коснулись каждого из доступных классов. Гранатомёт Авангарда, например, будет причинять разный ущерб в зависимости от уровня сложности. Кроме того, для этого класса изменили перки. Precision Targeting Снайпера будет работать на врагов уровня «Экстремис» и «Терминус».

Много внимания уделили ботам. Многие из них начали правильно использовать свои возможности, а анимации, где они работали неправильно, изменили. Не обошлось и без починки багов. Перки, которые функционировали некорректно или приводили к сбоям в системе, поправили. И, конечно, уделили внимание производительности.

В патче 11.0 также появится настройка ботов, о которой создатели игры говорили ранее. В рамках тестирования геймеры смогут опробовать эту функцию и дать обратную связь.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 состоялся 9 сентября 2024 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Разработчики уже представили план развития игры на следующий год.