Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, октябрь 2025

Первый раунд громких игровых премьер осени отгремел, но второй и третий уже совсем не за горами. Пока вы расчищаете бэклоги и вишлисты, мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

В Epic Games Store раздают Fear the Spotlight: один из первых хорроров, разработанных при поддержке издателя Blumhouse Games — игрового подразделения известной кинокомпании. В Fear the Spotlight игрокам предстоит исследовать школу, захваченную темными силами после неудачного спиритического сеанса; героиням во что бы то ни стало нужно избегать света — иначе их поймают преследователи. Игру можно бесплатно забрать до 30 октября.

World of Sea Battle — МММО, посвященная морским сражениям парусных кораблей. Игроки могут стать не только капитанами пиратских команд, но и торговцами или исследователями, а размеры кораблей варьируются от скромных бригов до внушительных галеонов. Пользователи Steam критикуют игру за агрессивную монетизацию, но фанатам исторического флота, возможно, стоит на нее взглянуть.

Губка Боб возвращается в демоверсии SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide — нового платформера от авторов ремейка Battle for Bikini Bottom. В «Гигантах Глубин» игроку предстоит переключаться между Губкой Бобом и Патриком на лету, чтобы использовать их уникальные способности, и, конечно, посетить много локаций, знакомых по культовому мультсериалу.

Наконец, в Steam также вышла демоверсия Shutter Story — аналогового ретро-хоррора, посвященного призракам и ретуши фотографий. Друг протагониста уверен, что его семья проклята, и игроку в роли начинающего специалиста по редактированию фото предстоит изучить семейные фотоальбомы в поисках доказательств. Демоверсия игры покажет первые 45 минут прохождения, где можно будет исследовать часть фото и видео-улик.