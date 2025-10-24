Россияне одобряют донаты, но деньгами благодарит лишь каждый пятый

Большинство россиян знакомы с понятием доната: 80% понимают его как «добровольное пожертвование автору или проекту», 47% — как способ поблагодарить создателя контента. Однако лишь 20% пользователей когда-либо «донатили», что на 5% выше показателя 2023 года. Такие данные приводит Anketolog.ru

Стимулом для финансовой благодарности чаще всего становятся сильная симпатия к автору (35%), поддержка важной идеи (27%) и прозрачность расходования средств (27%). Возможность получить бонусы или фишки мотивирует 26% респондентов, а недорогой донат (от 30 руб.) — 24%.

Чаще всего россияне «донатят» в поддержку игр (47%), блогерам (45%) и благотворительных инициатив (39%). Сообщества в соцсетях и музыкальные исполнители получают меньше внимания: 30% и 15% соответственно. Около половины донатеров делают это несколько раз в году, ежемесячно — 27%, еженедельно — 11%, чаще — 5%. Только однажды «донатили» 12% опрошенных.

Популярные способы доната: прямой перевод на карту (41%), через «ВКонтакте» (23%), через приложения (21%) и платежные сервисы ЮMoney, Vk Donut, Telegram и Boosty.to. Наибольший интерес у пользователей вызывают игровые проекты, благотворительность и образовательный контент.

Суммы пожертвований в основном невелики: от 200 до 500 руб. — 28%, 500–1 тыс. руб. — 19%, более 1 тыс. руб. — 17%. Главные мотивы — благодарность автору (52%), поддержка любимого проекта (42%) и доступ к эксклюзиву или бонусам (31–32%). Одновременно треть пользователей считает донат бессмысленным для бесплатного контента или пока не нашла подходящий повод.

Ранее в Yota подсчитали, что россияне стали в три раза активнее донатить стримерам.