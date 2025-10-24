Ryzen 7600X3D стал самым энергоэффективных процессором на октябрь 2025 года по версии PC Games Hardware

Немецкое издание PC Games Hardware опубликовало свежий рейтинг самых энергоэффективных процессоров октября 2025 года.

Ryzen 7600X3D стал самым энергоэффективных процессором
В тестах участвовали 28 актуальных CPU, производительность которых измерялась в 15 современных играх при использовании видеокарты GeForce RTX 5090.

Лидером рейтинга стал Ryzen 7600X3D — он выдает 2,118 fps на каждый потраченный ватт энергии. На втором месте Ryzen 7800X3D с результатом 2,023 fps/Вт, а замыкает тройку Ryzen 5700X3D, показывающий 1,916 fps/Вт.

Бюджетные Core Ultra 5 235 и Core Ultra 5 225F от Intel тоже показали достойные результаты — 1,807 и 1,694 fps/Вт соответственно.

А вот флагман AMD Ryzen 9950X3D оказался неожиданно неэффективным: всего 1,177 fps/Вт, что близко к показателям Core i5-14400F. Худшими стали Core i9-14900K и Core i7-14700K, с 0,7 и 0,612 fps/Вт соответственно.