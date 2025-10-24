Американский рейтинг Dota 2 возглавил игрок с необычным ником

Американский рейтинг в Dota 2 возглавил игрок с ником «пиндосы сосите». Об этом указано на официальном сайте игры.

Русскоязычный геймер занял первое место в регионе, куда входят представители стран Северной и Южной Америки. Флаг пользователя не указан.

Ранее сборная Украины отказалась участвовать в чемпионате мира-2025 по киберспорту (IESF WEC) в Косово в нескольких дисциплинах. Решение было связано с полноценным допуском к турниру сборной Белоруссии под национальным флагом.