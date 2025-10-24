Россиянам запретили активировать купленные ключи к PowerWash Simulator 2

Британская студия FuturLab заблокировала возможность активации игры PowerWash Simulator 2 в российском регионе Steam. Теперь пользователи не только не могут приобрести проект напрямую, но и лишены возможности активировать ключ, купленный в других странах, сообщает iXBT.games.

© Газета.Ru

Как сообщают игроки в сообществе Steam, ограничения затронули не только Россию, но и соседние страны — некоторые пользователи из Казахстана также жалуются на невозможность установки игры.

Особое недоумение у игроков вызывает тот факт, что демоверсия PowerWash Simulator 2 ранее была доступна для российских пользователей без ограничений. По словам геймеров, блокировка была добавлена непосредственно перед релизом.

Пользователи отмечают, что новая политика Steam фактически позволяет компании блокировать установку уже оплаченных игр, что ставит под сомнение возможность использования региональных ключей как альтернативного способа покупки.

PowerWash Simulator 2 является продолжением популярного симулятора мойщика. В сиквеле появились новые локации, инструменты и игровые механики, а также кооперативный режим, позволяющий очищать виртуальные пространства вместе с другими игроками.

На момент публикации FuturLab и издатель Square Enix Collective официально не прокомментировали причины введенных ограничений.

Ранее сообщалось, что в Epic Games Store бесплатно и навсегда дарят оцененную на 97% игру.