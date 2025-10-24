Представлен дешевый и стильный компьютер в виде колонки

На китайских онлайн-площадках стартовали продажи необычного мини-компьютера EX1/EXR1, выпускаемого под брендами Chatreey и Soayan. Новинка выделяется нестандартным форм-фактором — внешне устройство напоминает умную колонку, а не традиционный настольный ПК, сообщает портал Liliputing.

Корпус компьютера выполнен в виде цилиндра с тканевой отделкой и верхней подсветкой, что придает ему минималистичный вид. При этом внутри размещены полноценные комплектующие, позволяющие использовать устройство как производительный настольный компьютер или мультимедийный центр.

Главная особенность EX1/EXR1 — два встроенных 10-ваттных динамика, благодаря которым мини-ПК способен выполнять роль акустической системы для музыки и кино. При этом устройство не оснащено аккумулятором и работает только от сети.

Аппаратная основа представлена восьмиядерным процессором AMD Ryzen 7 8745HS с интегрированной графикой Radeon 780M. Устройство поддерживает оперативную память DDR5 SO-DIMM и твердотельные накопители NVMe PCIe 4.0. Для беспроводного подключения предусмотрены Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0. Также имеются порт USB4 Type-C (40 Гбит/с, поддержка DisplayPort и Power Delivery до 100 Вт), три USB 3.2 Type-A, HDMI 2.1, DisplayPort 2.0, 2.5G Ethernet и аудиоразъем 3,5 мм.

Также отмечается наличие регулируемого светового кольца на верхней панели и воздухозаборников в нижней части корпуса, обеспечивающих охлаждение.

Стоимость EX1/EXR1 начинается от $480 (около 39 тыс. руб.), в зависимости от конфигурации и продавца.

