Windows 11 тайно подсматривает за игровыми сессиями

Пользователи Windows 11 обнаружили, что новая функция Gaming Copilot AI, автоматически установленная вместе с системой, отправляет скриншоты и кадры из игр на серверы Microsoft — для обучения моделей искусственного интеллекта.

© Ferra.ru

Как сообщает Wccftech, параметр под названием «Model training on text» активирован по умолчанию и если его не отключить вручную, Microsoft получает изображения и данные о геймплее пользователей. Проверка показала, что опция была включена на ряде устройств без уведомления владельцев.

Кроме того, Copilot может использовать голосовые диалоги во время игр, хотя этот пункт изначально не активен. Сервис также сохраняет переписки с пользователем и данные персонализации.

Выключить сбор можно через Game Bar → Gaming Copilot → Settings → Privacy settings, где доступен ручной контроль параметров.

Инцидент вызвал волну критики. На фоне повышения цен на Xbox Series, Game Pass и недавних увольнений в Microsoft, пользователи обвиняют компанию в навязчивом сборе данных под видом «ИИ-улучшений».