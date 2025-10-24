Bethesda выпустит юбилейное издание Fallout 4 в честь 10-летия

Компания Bethesda представила трейлер Fallout 4: Anniversary Edition. Полное издание знаменитой игры выйдет 10 ноября на ПК, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 и PS4.

Видео доступно на YouTube-канале Bethesda Softworks. Права на видео принадлежат Bethesda.

Игру перевыпустят в честь 10-летия проекта. В переиздание войдут все ранее выпущенные дополнения, а также свыше 150 предметов и модов из внутриигрового магазина Creation Club. Кроме того, в игре появится меню под названием Creations — оно упростит использование дополнительного контента.

Проект также выпустят на портативную консоль Nintendo Switch 2 в 2026 году. Более точная дата релиза станет известна позже.

Fallout 4 вышел в 2015 году. Игра получила высокие оценки от критиков, но смешанные – от пользователей: на агрегаторе Metacritic она имеет 87 баллов из 100 от обозревателей и оценку 7/10 – от геймеров. За это время для проекта вышло шесть полноценных дополнений.