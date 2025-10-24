Warhorse представили трейлер третьего дополнения для Kingdom Come: Deliverance 2

Разработчики из Warhorse Studios представили трейлер третьего дополнения для игры Kingdom Come: Deliverance 2. DLC под названием Mysteria Ecclesiae («Тайны Церкви») выйдет 11 ноября.

В новом приключении игрокам нужно исследовать монастырь в Седлеце, а также остановить эпидемию опасной болезни. Дополнение станет финальным для Kingdom Come: Deliverance 2: первое DLC «Столкновение со смертью» вышло в мае, а второе, под названием «Наследие кузницы» — в сентябре.

Kingdom Come: Deliverance 2 появилась 4 февраля на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5. Вторая часть знаменитой средневековой RPG предлагает пользователям более грандиозные битвы, а также более проработанный открытый мир с интересным сюжетом и заданиями. Игры стала одним из самых высокооценённых проектов 2025 года.