Panasonic представила 77-дюймовый OLED-телевизор для игр с 144 Гц

Panasonic представила 77-дюймовый OLED-телевизор для игр 77Z8BA с 144 Гц
Panasonic анонсировала новый 77-дюймовый OLED-телевизор 77Z8BA. Предзаказы стартуют 27 октября, а продажи начнутся с середины ноября.
Телевизор оснащён процессором HCX Pro AI MK II и панелью Master OLED Pro Cinema Size. Dolby Vision IQ Precision Detail автоматически регулирует яркость экрана с помощью встроенных датчиков света, а ИИ-процессор улучшает качество 4K-контента и снижает шумы.
Звук обеспечивают 360 Soundscape Pro от Technics и Dolby Atmos. 77Z8BA работает на Fire TV. Поддерживается управление голосом через Alexa, а также интеграция с Apple Home и AirPlay. Доступны инструменты Calman и ISFccc с поддержкой 3D LUT для точной калибровки цветов. Телевизор совместим с NEXTGEN TV (ATSC 3.0).
Для геймеров предусмотрен режим Game Mode Extreme, частота обновления 144 Гц, ультранизкая задержка и поддержка Nvidia G-SYNC и AMD FreeSync Premium.
Цена Panasonic 77Z8BA составит $2 499.