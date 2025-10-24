Дэнни Трехо попросил Bethesda сделать ремастер культовой Fallout: New Vegas

Знаменитый актёр Дэнни Трехо («Дети шпионов») попросил компанию Bethesda выпустить ремастер культовой Fallout: New Vegas. Артист написал обращение в комментариях на странице в соцсети разработчиков.

© Чемпионат.com

Трехо связан с франшизой Fallout — он озвучивал гуля по имени Рауль Альфонсо Техада, который выступает одним из компаньонов главного героя в New Vegas. Судя по всему, актёру нравится его образ в проекте и он с удовольствием поиграл бы в него ещё раз.

Ремастер New Vegas, босс!

Комментарий Дэнни Трехо оставил под постом Bethesda, где компания перечисляет список игр, которые представят во время трансляции Fallout Day — она состоится 23 октября. Официально ремастер New Vegas не планируют анонсировать, но многие фанаты ждут именно его.