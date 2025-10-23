Как рыбачить в Escape from Duckov: гайд
Рыбалка в Escape from Duckov — хороший способ немного передохнуть от перестрелок и успокоить нервы, а также, возможно, добыть полезные ресурсы. Портал PC Gamer рассказал, где в игре можно рыбачить и что для этого нужно.
В Escape from Duckov есть три места для рыбалки — два на карте «Эпицентр» и одно в бункере. А точнее, на пруду к западу от северо-западного лагеря, на пруду у придорожного лагеря и в подвале бункера.
Как рыбачить в Escape from Duckov
- Скрафтите удочку на верстаке в бункере
- Экипируйте удочку в слот для ближнего оружия
- Добавьте к удочке приманку
- Найдите деревянный док с местом для рыбалки
- Нажмите на клавишу атаки ближнего боя (V)
- Нажмите F, чтобы закинуть удочку
- Нажимайте на «Пробел», когда серый круг коснется внутреннего круга
Рыболовная мини-игра в Duckov достаточно простая и похожа на многие другие аналогичные мини-игры. Через пару секунд после того, как вы закинете удочку, над поплавком появится сужающийся серый круг. Нужно нажать на «Пробел», когда он пересечется со вторым кругом — и вы что-нибудь поймаете. Может, рыбу, а может — мусор.
Что можно использовать в качестве приманки
- Черви (выкапывайте их лопатой)
- Батарейки
- Чистящее средство
- Зажигалки
Важно! Крекеры и другая еда, которую вы можете найти, не подойдет для приманки. Использовать нужно либо червей, либо более странные предметы.