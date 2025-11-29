Как проверить, что дешевый SSD — не подделка?

Покупка вместительного SSD по большой скидке — соблазнительная, но достаточно рискованная сделка, потому что всегда есть вероятность наткнуться на подделку. Портал makeuseof.com рассказал, с помощью каких программ можно проверить дешевый SSD, чтобы убедиться, что вам не продали подделку.

На Windows: проверка данных через CrystalDriveInfo

Один из простейших способов проверить аутентичность новенького SSD — изучить его характеристики через CrystalDriveInfo, бесплатную утилиту на базе открытого исходного кода, которая предназначена для мониторинга здоровья накопителей. Она показывает подробную информацию о дисках, включая бренд производителя, версию прошивки, серийный номер, объем, число циклов чтения и записи, температуры и многое другое.

Если информация, которую вам дал продавец, и информация CrystalDriveInfo не совпадают, то вам продали подделку. Поймать фейки не сложно. Например, если название бренда написано с ошибкой, неизвестно или не совпадает с тем, за что вы заплатили деньги — это плохой знак. Помимо этого, стоит беспокоиться, если название модели не отображается или утилита показывает что-то обобщенное, вроде SATA SSD.

На Windows: проверка реального объема через FakeFlashTest

FakeFlashTest — бесплатный инструмент, который создан специально для обнаружения поддельных флэш-накопителей. Как правило, подобные подделки используют модифицированную прошивку, которая при подключении к компьютеру показывает ложный объем. Иногда это может привести к потере или порче данных.

FakeFlashTest же проверяет реальный объем накопителя, причем довольно просто — приложение читает и записывает данные в случайных сегментах. Если процесс чтения/записи в какой-то момент прервется, то реальный объем флэшки не совпадает с тем, что обещает продавец. Но имейте в виду, что проверка уничтожает любые существующие данные на устройстве, поэтому обязательно сделайте резервную копию заранее.

На macOS: тест через DriveDX

Утилита для проверки дисков DriveDX поддерживает и HDD, и SSD. При запуске приложение отображает список всех подключенных к компьютеру накопителей, где можно посмотреть исчерпывающую информацию о диске — от бренда до модели и серийного номера. Опять же, если вы заметите расхождения в характеристиках и данных, то, скорее всего, вас обманули.

На Linux: проверка F3 (Fight Flash Fraud)

Инструмент командной строки F3 работает примерно так же, как FakeFlashTest на Windows, и позволяет выяснить реальный объем накопителя. Он состоит из двух программ: f3write целиком заполняет флэшку данными, а f3read проверяет, действительно ли накопитель содержит записанные файлы. Если вдруг возникнет ошибка — значит, на деле вместительность флэшки меньше.