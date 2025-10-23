Разработчики Rematch описали изменения в рейтинговой системе

Создатели футбольного симулятора Rematch рассказали об изменениях в рейтинговой системе после свежего обновления.

Понижение в классе теперь будет происходить через «щиты». Сначала игроки, которые опустятся в самый низ третьего дивизиона, перейдут в категорию рискующих. За каждый матч, в котором они наиграют на ноль очков, будет теряться ещё один «щит». При потере двух геймеров перенесут в категорию «Последний шанс». Поражение в ней будет означать вылет из лиги. Разработчики пояснили, что так попытались сохранить высокие ставки в рейтинговых играх, но снизить эмоциональное напряжение.

Также в игре скорректировали систему подбора соперников по рейтингу. Если геймер выступает в элитном дивизионе, но по очкам он ближе к низу таблицы, то за победы над более сильными противниками ему будут начислять больше очков. Авторы отметили, что хотели ввести динамическую систему ещё на старте, но не получилось. Теперь они ожидают, что рейтинговые матчи станут более честными, а распределение наград — справедливее.

Сейчас разработчики планируют дать новой системе время, а затем продолжат дорабатывать её. Особое внимание собираются уделить проблеме поиска матчей в одиночку и в сформированных группах. Последний вариант значительно упрощает получение очков для более сильных геймеров.

В самом обновлении № 5 помимо изменений рейтинга также уделили внимание исправлению ошибок при передвижении, в подкатах, при нанесении ударов и в ряде других ситуаций. Также исправили проблемы, которые возникали при онлайн-игре, и отметили те баги, которые пока починить не удалось.

Релиз Rematch состоялся 19 июня на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. В конце сентября команда создателей закончила работать над проблемным кроссплеем, и он стал доступен на всех платформах.

На старте Rematch получал хорошие отзывы аудитории, однако со временем ситуация изменилась, и с «в основном положительных» они упали до «смешанных». Хвалят футбольный симулятор за визуальное исполнение, интересный геймплей и общую идею, но вот оптимизацию ругают. Геймеры сталкиваются со множеством багов, которые сильно мешают играть.