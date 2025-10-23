Как компьютерные игры позволяют лучше понять травмы

По мнению ученых, современные компьютерные игры давно перестали быть только частью индустрии развлечений и уже стали полноправным объектом академических исследований. Уникальная способность игр работать с феноменом документальности привлекает внимание исследователей. В отличие от статичного документа — официальной бумаги, легитимизирующей тот или иной факт, — документальность представляет собой визуально-интерактивный язык, который претендует на объективное представление реальности. С этим языком можно столкнуться в музеях, научных демонстрациях, телерепортажах. В данном же случае язык заставляют «заиграть» по-новому, помещая играющего в его центр.

«История в таких играх не столько преподносится с позиции нарратора, сколько раскрывается в процессе активного вовлечения игрока. Грамотная организация геймплея сама по себе становится носителем документальности. Например, в игре The Waiting Game механика вынужденного ожидания напрямую усиливает историю героев. Игрок, как и персонажи, не знает, сколько продлится действие, и вынужден постоянно делать экзистенциальный выбор: пройти ли путь до конца», — объяснил доцент кафедры философии науки и техники Санкт-Петербургского государственного университета Константин Очеретяный.

Такие игры, как Papers, Please!, доводят логику бюрократической объективности до абсурда. Так, игрок, выполняющий роль пограничного контролера, оказывается заложником системы, где его решения, продиктованные состраданием, могут приводить к катастрофическим последствиям. Это заставляет задуматься о языке правил и предписаний в контексте человеческой субъективности и моральных дилемм.

Кроме того, ученые проанализировали как игры репрезентируют непрожитый опыт и травму пользователя. Исследователи утверждают, что игры уникальным образом позволяют смоделировать не только внешние события, но и внутренние состояния — страх, болезнь, отчаяние и другие. Симптомы болезни, описанные объективным и отстраненным языком науки, не будут вызывать такой же отклик, как, например, аналогичное описание и представление в игре, где по восприятию это может быть почти равным собственному опыту. В этом смысле игры расширяют представление о документальности, поскольку они позволяют перейти от значений к присутствию, а значит, позволяют развивать эмпатию, коммуникативный и эмоциональный интеллект пользователей.

Таким образом, компьютерные игры, по мнению философов, выполняют роль рефлексивного медиума. Они не просто симулируют реальность, а предлагают инструмент для ее глубокого критического анализа, будь то исследование цифровой коммуникации, как в The Beginner’s Guide, или природы повествования и контроля, как в The Stanley Parable. Это выводит их далеко за рамки простого развлечения, превращая в среду для осмысления сложности современного мира.