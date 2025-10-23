Для EA Sports FC 26 вышел четвертый патч

Компания Electronic Arts выпустила четвёртый патч для EA Sports FC 26. Апдейт под версией 1.1 уже доступен для всех владельцев игры на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

© Чемпионат.com

Так, в новом апдейте улучшена игра в защите во время активной обороны и опека игроков при разводе мяча в центре поля. Разработчики устранили ошибки, которые приводили к отбору мяча для атакующего игрока после внезапного отскока мяча от защитника команды соперника.

Разработчики также улучшили пасы вразрез — теперь они в большей степени учитывают направление и силу нажатия. Авторы также исправили баги с подобными передачами, когда они шли на ход другому игроку или вовсе не совершались, хотя пользователь нажал кнопку. Изменения также коснулись и голкиперов — теперь вратари лучше играют на угловых, быстрее реагируют на удары в ближний угол и куда сильнее выносят мяч кулаками из своей штрафной.

Наконец, разработчики улучшили производительность игры на ПК, добавили возможность сортировки ИПК в режиме Ultimate Team, устранили некоторые баги в Карьере и внесли другие изменения. Ознакомиться с ними можно в главном меню EA Sports FC 26 или в блоге разработчиков на Trello.