Аарон Пол назвал свои любимые видеоигры

Американский актёр Аарон Пол рассказал о своих любимых играх в честь выхода Dispatch — супергеройского приключения от студии AdHoc Studio, где он озвучивает главного героя. Звезда «Во все тяжкие» раскрыл свои любимые видеоигры, которые произвели на него самые яркие впечатления.

В целом Аарон играл во многие знаменитые проекты, но больше всего ему запомнились игры из конца 1990-х и начала 2000-х. Среди них шутер Halo, экшен GoldenEye 007 про Джеймса Бонда и оригинальная Resident Evil.

Halo — мы играли с друзьями в начале 2000-х, когда я переехал в Лос-Анджелес и снова почувствовал себя ребёнком. GoldenEye 007 была просто лучшей. И ещё первый Resident Evil — я даже не знал, что можно чувствовать такой страх, когда играешь во что-то.

22 октября состоялся релиз Dispatch — проект от бывших авторов Wolf Among Us и Tales from the Borderlands рассказывает о диспетчере супергероев. У игры сейчас доступны два эпизода, остальные будут выходить раз в неделю по средам.