В Marvel Rivals добавили зомби-режим в честь мультсериала «Зомби Marvel»

23 октября в игре Marvel Rivals стартовал новый ивент — полноценный зомби-режим. Он будет доступен всем игрокам на протяжении трёх недель, до 14 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Rivals. Права на видео принадлежат Marvel.

В новом режиме игрокам предстоит сразиться с ордами ходячих мертвецов — это первый ивент в экшене, в котором пользователи сражаются с ботами под управлением ИИ. При этом в зомби-режиме доступны лишь некоторые персонажи: Тор, Блэйд, Мэджик, Каратель и акула Джефф.

Апдейт с зомби-режимом приурочен к выходу мультсериала «Зомби Marvel». Обновление уже доступно на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, до PS4 ивент не добрался из-за технических сложностей.