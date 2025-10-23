В Сети обсуждают скандальный апдейт для Counter-Strike 2

В Сети рассуждают о новом обновлении Counter-Strike 2, в котором Valve добавила возможность обмена пяти предметов тайного качества на нож или перчатки. Высказался про-игрок Эрик fl0m Флом, который считает, что этот апдейт пойдёт на пользу:

Я уверен, что за это меня будут критиковать, но манипуляции на рынке, которые приводили к тому, что люди не могли купить скины, не «инвестировав» безумные суммы денег, были/являются недопустимыми. Нормальный человек не должен тратить столько денег ради красивого скина в CS. Некоторое время назад я купил хот-род за 1200, а на следующей неделе его цена почти удвоилась (есть гораздо худшие примеры, чем этот). Для меня это было здорово, но в то же время это ненормально. Люди, которые делают вид, что рынок не превратился в свалку, где все манипулируют им в своих интересах, либо находятся в состоянии отрицания, потому что это принесло им выгоду, либо являются теми, кто создал эту ситуацию.

Напомним, в ночном патче Valve добавила возможность обмена пяти тайных предметов на нож или перчатки, а также внесла ряд изменений, включая официальный релиз режима «Ретейк» и оптимизацию производительности.

За первые четыре часа после выхода обновления рынок скинов потерял около $ 700 млн, а к моменту новости общая капитализация снизилась уже более чем на $ 2 млрд.