Asus анонсировала видеокарту TUF Gaming Radeon RX 9070 XT в стиле Call of Duty

Asus анонсировала специальную версию видеокарты TUF Gaming Radeon RX 9070 XT в честь релиза Call of Duty: Black Ops 7. Карта оформлена в фирменном стиле игры с оранжевыми акцентами и логотипом Black Ops 7. При покупке пользователи получат цифровую копию стандартной версии игры.

Видеокарта построена на архитектуре AMD RDNA 4, имеет 16 ГБ видеопамяти и поддерживает технологию FSR 4 с ИИ, что улучшает производительность и графику в более чем 85 играх. Карта оснащена выходами DisplayPort 2.1.

Есть три вентилятора Axial-tech с 11, технология 0dB позволяет полностью отключать вентиляторы при лёгкой нагрузке. Широкие вентиляционные отверстия на алюминиевой задней панели выводят тепло.

Для удобства есть Dual BIOS с переключением между режимами производительности и тишины, а программа GPU Tweak III позволяет настраивать вентиляторы и контролировать работу карты. Вместо обычной термопасты используется фазовый теплопроводящий слой.

Релиз игры состоится 14 ноября.