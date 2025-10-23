Apple отказалась принимать первое поколение Vision Pro по программе трейд-ин

Вскоре после анонса обновленной версии гарнитуры Apple Vision Pro с чипом Apple M5, внимание СМИ привлекла деталь, не озвученная на презентации: компания не принимает гарнитуры первого поколения в рамках программы трейд-ин. Об этом сообщает iXBT.

Так, на странице с официальным пресс-релизом Apple указала, что Vision Pro не подлежит обмену. Вместо этого компания предлагает сдать подходящий продукт в обмен и использовать полученную сумму для покупки нового устройства или зачислить ее на подарочную карту Apple.

В связи с чем Apple не принимает прошлое поколение Vision Pro, не уточняется.

Аналитики полагают, что решение связано с особенностями ценообразования: стоимость первой версии Vision Pro на старте превышала $3500, и предложить владельцам эквивалентный по ожиданиям возвратный бонус Apple вряд ли может. Предполагается, что сумма компенсации в рамках стандартного трейд-ин — порядка $500 — не соответствовала бы ожиданиям покупателей и могла бы вызвать негативную реакцию.

Таким образом, владельцы первого поколения Vision Pro смогут обновиться до новой модели только за полную стоимость, без возможности частичной компенсации, или продать гарнитуру на вторичном рынке.

