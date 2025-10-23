Intel Core Ultra 7 270K Plus с частотой до 5,5 ГГц засветился в базе Geekbench

В базе данных Geekbench 6 появился новый процессор Intel Core Ultra 7 270K Plus, который, судя по утечке, станет частью грядущего обновления линейки Arrow Lake.

По данным теста, чип имеет 24 ядра (8 производительных и 16 энергоэффективных) и достигает частоты до 5,5 ГГц в режиме Boost.

Процессор набрал 3205 баллов в одноядерном тесте и 22 206 баллов в многоядерном, что практически идентично показателям Core Ultra 9 285K. Это может указывать на то, что 270K Plus — обновлённая или слегка урезанная версия старшей модели.

Базовая частота процессора составляет 3,7 ГГц, объём кэша L3 — 36 МБ, а тестовая система была собрана на материнской плате Lenovo с видеокартой RTX 5090D, что подтверждает китайское происхождение теста.

По слухам, Intel готовит небольшой косметический апдейт существующих моделей без существенных архитектурных изменений.

Основное отличие может заключаться в повышении поддержки памяти DDR5 до 7200 МТ/с.

Официального анонса процессора пока не было, однако ожидается, что обновлённая линейка Core Ultra 200 Series будет представлена в I квартале 2026 года.