Кодзима предложил делать ремейки с ИИ — в Konami не согласны
Хидео Кодзима в недавнем интервью заявил, что в будущем ремейки и сиквелы игр будут создаваться ИИ, поскольку индустрия слишком зациклилась на старых франшизах.
По его мнению, полагаться на искусственный интеллект при переработке старых серий может стать «опасным творческим выбором», если компании перестанут искать новые идеи.
Заявление вызвало бурное обсуждение в соцсетях и на него ответил продюсер серии Silent Hill Мотои Окамото. Он не согласился с позицией Кодзимы, отметив, что ИИ не способен заменить человеческие решения, требующие смелости и интуиции.
По его словам, ИИ может и смог бы собрать проект в духе Silent Hill, но такие решения, как перенос действия в Японию или приглашение сценариста Ryukishi07 — это то, на что способен только человек.
Он также подчеркнул, что Silent Hill f, вышедшая в 2025 году и ставшая перезапуском серии — это в целом результат именно таких «нестандартных и рискованных» идей.