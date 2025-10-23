Кодзима предложил делать ремейки с ИИ — в Konami не согласны

Хидео Кодзима в недавнем интервью заявил, что в будущем ремейки и сиквелы игр будут создаваться ИИ, поскольку индустрия слишком зациклилась на старых франшизах.

© Ferra.ru

По его мнению, полагаться на искусственный интеллект при переработке старых серий может стать «опасным творческим выбором», если компании перестанут искать новые идеи.

Заявление вызвало бурное обсуждение в соцсетях и на него ответил продюсер серии Silent Hill Мотои Окамото. Он не согласился с позицией Кодзимы, отметив, что ИИ не способен заменить человеческие решения, требующие смелости и интуиции.

По его словам, ИИ может и смог бы собрать проект в духе Silent Hill, но такие решения, как перенос действия в Японию или приглашение сценариста Ryukishi07 — это то, на что способен только человек.

Он также подчеркнул, что Silent Hill f, вышедшая в 2025 году и ставшая перезапуском серии — это в целом результат именно таких «нестандартных и рискованных» идей.