Как настроить внешность персонажа в Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

В Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 управляют не безымянным персонажем, которого можно создать с нуля, уже состоявшимся древним вампиром, вернувшимся в дело. Но это не значит, что его или ее внешность нельзя настроить. Портал gamerant.com рассказал, как это сделать.

© Steam

Хотя в VTMB2 нет полноценного редактора персонажа, игроки могут менять некоторые элементы внешности протагониста, включая прическу, глаза и одежду. Для этого нужно лишь поставить игру на паузу и перейти на соответствующую вкладку: она должна быть доступна после завершения обучающей миссии.

Хорошая новость в том, что менять внешность вампира можно в любой момент совершенно бесплатно. Все прически, пирсинги, черты лица и стили глаз открыты по умолчанию — открывать нужно только наряды.

Одежда в Bloodlines 2 закрыта за прогрессией по веткам навыков различных вампирских кланов. Например, если вы открыли какой-то навык из ветки тореадор, то получите наряд в духе этого клана. Одежду, как и другие косметические детали, можно изменить в любое время и в любом месте, но у нарядов есть куда более важная геймплейная функция.

Дело в том, что, выбрав одежду, подходящую под определенный район Сиэттла, игрок может поменять отношение окружающих персонажей к протагонисту. Так, гуляя по территории бруха в роскошном костюме с галстуком, гражданские и другие вампиры сочтут игрока претенциозным. А вот стильная одежда тореадор поможет легче завязать разговор в ночном клубе.

Одежда также оказывает эффект на резонанс крови — механику, которая позволяет извлекать резонантную кровь из обычных людей. Как правило, если вы видите гражданских, над чьими головами висит красная, синяя или розовая иконка, их нужно «выпить», чтобы открыть новые способности.