Хэллоуин в Borderlands 4: что нужно знать о событии Horrors of Kairos
В Borderlands 4 вот-вот начнется Horrors of Kairos — событие в честь Хэллоуина, которое обещает сделать игру более праздничной и жуткой. Портал PC Gamer рассказал, что нужно знать об ивенте и какие награды можно заработать за участие.
Дата начала ивента
Хэллоуинский ивент начнется 23 октября и продлится до 6 ноября, что совпадает с расписанием еженедельных апдейтов. Поучаствовать в событии смогут все игроки — что-то покупать для этого не нужно. Помимо этого, на время события на Кайросе иногда будет уникальная погода — оранжево-красное небо и кровавые дожди.
Какие награды можно получить
Gearbox обещает ряд интересных наград. Хотя игроки смогут получить легендарный лут, победив мировых боссов, косметические предметы будут раздаваться в форме Shift-кодов, постепенно.
По словам разработчиков, новые легендарки обещают быть довольно мощными. Например, один из них идеально подходит для специализированного билда Рафы, поскольку оружие Tedior и критические попадания отлично ложатся на его навыки.
Ниже — полный список наград, которые можно получить.
- Murmur (мировые боссы). Легендарная штурмовая винтовка Tedior, которая гарантирует критические попадания при стрельбе по врагам, чье здоровье ниже 35%.
- Skully (мировые боссы). Легендарная граната, выбрасывающая самонаводящиеся снаряды, преследующие ближайшую цель.
- Gourd Your Loins (Shift-код). Декоративная тыква, которую может надеть на голову любой персонаж.
- Hex Appeal (Shift-код). Косметический скин, применимый к любому оружию.