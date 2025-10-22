Хэллоуин в Borderlands 4: что нужно знать о событии Horrors of Kairos

В Borderlands 4 вот-вот начнется Horrors of Kairos — событие в честь Хэллоуина, которое обещает сделать игру более праздничной и жуткой. Портал PC Gamer рассказал, что нужно знать об ивенте и какие награды можно заработать за участие.

Дата начала ивента

Хэллоуинский ивент начнется 23 октября и продлится до 6 ноября, что совпадает с расписанием еженедельных апдейтов. Поучаствовать в событии смогут все игроки — что-то покупать для этого не нужно. Помимо этого, на время события на Кайросе иногда будет уникальная погода — оранжево-красное небо и кровавые дожди.

Какие награды можно получить

Gearbox обещает ряд интересных наград. Хотя игроки смогут получить легендарный лут, победив мировых боссов, косметические предметы будут раздаваться в форме Shift-кодов, постепенно.

По словам разработчиков, новые легендарки обещают быть довольно мощными. Например, один из них идеально подходит для специализированного билда Рафы, поскольку оружие Tedior и критические попадания отлично ложатся на его навыки.

Ниже — полный список наград, которые можно получить.