Пик онлайна Ninja Gaiden 4 в Steam превысил 11 тысяч игроков

Уже прошли сутки с момента релиза Ninja Gaiden 4, которая получила тёплый приём со стороны журналистов и простых геймеров. Пользовательские отзывы в Steam до сих пор остаются «очень положительными», а вот рекорд онлайна первых часов удалось побить — на пике в экшене находилось более 11,2 тысячи игроков.

© кадр из игры

Результат оказался достойным по меркам серии — четвёртая часть превзошла рекорды предшественниц. Например, теперь за ней следует Ninja Gaiden 2 Black — на пике ремейк привлёк 2,2 тысячи игроков. Рекорд недавней Ninja Gaiden: Ragebound составил 1606 человек — на три игрока больше, чем четыре года назад собрала Ninja Gaiden Sigma в рамках сборника Master Collection.

Если учитывать PlayStation 5 и Xbox Series, то игроков у Ninja Gaiden 4 должно быть явно побольше. Тем более, что игра доступна в Game Pass со дня релиза. На консолях Sony же предстоит покупать слэшер. Причём там разработчики постарались над улучшениями для PS5 Pro.

Что касается игр, издаваемых Xbox Game Studios, то тут Ninja Gaiden 4 уже не может похвастаться своими результатами. Игра не входит даже в первую десятку по пиковому онлайну среди игр издателя и уступает, например, Avowed — магическое приключение привлекло к себе более 19 тысяч человек. А вышедшая в раннем доступе выживалка Grounded 2 и вовсе собрала почти 50 тысяч игроков на пике.